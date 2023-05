O Sporting recebeu a visita de um adepto especial no treino desta quarta-feira: Rui Pedro, que padece de uma doença degenerativa.

Rui Pedro cumprimentou os jogadores à entrada para o treino, assistiu à sessão de trabalho, tirou fotografias com Rúben Amorim e Frederico Varandas e, no final, com todo o plantel e staff, recebendo também uma camisola autografada por todos.

Depois, visitou toda a Academia Cristiano Ronaldo.