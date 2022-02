O Benfica prepara a receção ao Santa Clara, às 18h00 de sábado, para a 22.ª jornada da Liga Bwin, e no treino desta quarta-feira Nélson Veríssimo já contou com João Mário (esteve infetado com covid-19) e Yaremchuk (lesionado).

Na nota publicada no site oficial, as águias não fazem referência a Gilberto, pelo que, por isso, ainda deverá estar em recuperação.

Os encarnados referem ainda que "estiveram presentes alguns jovens atletas da equipa B" no apronto. Nas imagens é possível ver Miguel Nóbrega e Rafael Brito.