O Moreirense venceu o Vizela, por 4-1, mas teve de esperar alguns minutos, no relvado, para que terminasse o Tondela e assim ver confirmado o direito de ainda disputar o play off, tendo mais uma oportunidade de manter-se na Liga Bwin. Uma espera de minutos com os jogadores a verem, no telemóvel, os instantes finais do Tondela-Boavista (2-2) e alguns adeptos a ouvirem o relato desse jogo no rádio.