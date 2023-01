Taremi, do FC Porto, é o segundo jogador com o maior número de participações em golo, dentro das sete principais ligas. São 55, distribuídas por 34 disparos certeiros e 21 assistências, no somatório das provas nacionais e europeias. O jogador dos azuis e brancos é um dos dois representantes fora do top-5 entre os dez mais produtivos.