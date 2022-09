O Sporting homenageou, esta quarta-feira, os sócios com 50 anos de filiação ao clube. No mesmo dia, a equipa principal treinou no Estádio de Alvalade e os homenageados puderam assistir à sessão.

Morita (Japão), Fatawu (Gana), Alexandropoulos (Grécia), Ugarte (Uruguai), Dário Essugo, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-19) e Flávio Nazinho (Portugal sub-20) estão nas seleções e St. Juste, Luís Neto, Jovane e Coates estão entregues ao departamento médico.

Na quinta-feira há mais um treino, em Alvalade.