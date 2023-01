Sporting joga em casa do Benfica para a ronda 16 do campeonato. Jogo com início às 18h00 deste domingo.

