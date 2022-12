Sporting com "quartos" à vista: o onze provável frente ao Marítimo

O Sporting está praticamente nos "quartos" da Taça da Liga. Basta aos leões um empate no jogo desta terça-feira (20h45) para garantirem a presença na próxima fase. Mas a equipa de Amorim até pode perder, desde que o Rio Ave não supere uma diferença de oito golos. Por exemplo: os vila-condenses teriam de ganhar por 5-0 ao Farense e o Sporting perder 4-0 com o Marítimo. Já o Farense, também com três pontos neste momento, teria de superar uma diferença de doze golos para seguir em frente. O Marítimo está fora.