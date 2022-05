Adeptos do FC Porto acederam em massa ao Estádio do Dragão com vista à compra de bilhetes para a final da Taça de Portugal, colocados à venda esta terça-feira.

O FC Porto defronta o Tondela a 22 de maio, em jogo agendado para as 17h15 no Estádio Nacional do Jamor.

