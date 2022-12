Com as oficializações de António Oliveira e Vítor Pereira no comando técnico de Coritiba e Flamengo, respetivamente, sobem para sete os treinadores portugueses na próxima edição do principal campeonato do futebol brasileiro. Veja quais são, na galeria acima.

