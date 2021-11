O FC Porto continuou esta segunda-feira - dia de aniversário do treinador Sérgio Conceição - a preparação para a receção ao Feirense, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e agendada para as 20h15 de sábado. O técnico não escapou ao famoso túnel.

Veja as imagens do treino do emblema azul e branco, na galeria acima.