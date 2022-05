Sérgio Conceição ajudou oito jogadores a baterem marcas pessoais. Veja a lista

O título do FC Porto coroa uma época marcada pelo recorde de invencibilidade que os dragões estabeleceram no campeonato (58 jogos consecutivos), mas, para lá da superação coletiva, vários jogadores do novo campeão nacional vão fechar a temporada com muito mais para contar. Não falamos da Taça de Portugal, troféu que a equipa azul e branca espera juntar ao da Liga Bwin, conquistado no último sábado, mas sim das marcas pessoais que oito elementos do plantel conseguiram bater - contabilizando todas as provas -, numa espécie de "passeio da fama" de 2021/22 potenciado por Sérgio Conceição. Para alguns, aliás, tratou-se mesmo do melhor ano das respetivas carreiras, com destaque para quatro caras saídas da formação.