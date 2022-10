Sequeira, André Horta e Vitinha representaram a equipa principal do Braga numa visita à escola EB1 de Gualtar. Perante dezenas de alunos, com idades compreendidas entre os seis e nove anos, os três jogadores falaram sobre "fair-play", igualdade e honestidade. As jogadoras Dolores Silva, Vanessa Marques e Patrícia Morais também participaram nessa missão.