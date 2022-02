Sensação térmica: 25 graus negativos. As imagens do jogo Estados Unidos-Honduras

Termómetro apontava -17 graus assim que o apito soou, mas ainda baixou mais. Jogadores das duas seleções, assim como os árbitros, puderam usar equipamento de aquecimento

Em jogo relativo ao apuramento para o Mundial'2022, os Estados Unidos e as Honduras defrontaram-se, no estádio Allianz Field, em Minnesota, sob uma temperatura bem abaixo do zero. Tão negativa que causou hipotermia a dois jogadores da seleção hondurenha, habituados a um clima mais quente.

Assim que a bola começou a rolar no relvado, o termómetro apontava 17 graus negativos, tendo descido aos -25 graus no decurso dos 90 minutos, pelo que se tratou do jogo (3-0) "mais frio", disputado pelos EUA em casa, nos últimos 20 anos.

O frio sentia-se de tal forma que o guarda-redes Luis Lopez e o avançado Romell Quioto necessitaram de substituídos ao intervalo, ao apresentarem sinais de hipotermia. Todavia, a sensação térmica desconfortável afetiou igualmente os atletas norte-americanos, entre eles Matt Turner. O guarda-redes, que só necessitou de se aplicar em duas ocasiões, denotou o sacríficio.