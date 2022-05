Senhor João teve um dia especial depois de sofrer no estádio pelo Moreirense

João Coelho, adepto do Moreirense, foi um dos muitos espectadores que, no passado sábado, sofreram e vibraram no estádio no encontro com o Vizela, que garantiu a ida da equipa ao play-off. Com o seu rádio, foi acompanhando o encontro de Tondela, que sorriu à formação de Moreira de Cónegos e tudo terminou com um final feliz. Esta quarta-feira, um dia depois de completar 72 anos, visitou o plantel orientado por Sá Pinto, num momento de convívio registado em imagens. Tempo, com certeza, para também desejar boa sorte para o play-off com o Chaves.