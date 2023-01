O jornal The Guardian publicou esta quinta-feira uma lista do top-100 de melhores jogadores em 2022, omitindo para já os dez melhores classificados.

A lista não conta com qualquer jogador da Liga Bwin, estando ainda assim presentes seis portugueses a atuar fora de Portugal. Nota ainda para as posições do ex-FC Porto Luis Díaz (59.º) e do ex-Benfica Darwin Núnez (82.º), ambos do Liverpool.