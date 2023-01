Secretário voltou ao Dragão e esteve numa animada conversa com Conceição

O FC Porto-Famalicão foi palco de uma boa notícia fora do campo. Carlos Secretário, antigo jogador azul e branco que sofreu um AVC em agosto do ano passado, esteve no Dragão. "Sê bem-vindo de volta à tua casa", anunciou o speaker antes das equipas entrarem para o aquecimento. Após a partida, Conceição manifestou satisfação pela recuperação do amigo. "Vi-o numa situação muito complicada e hoje [ontem] tive o prazer de o ver com outro estado de espírito e em grande recuperação. Aqui está em casa, estamos todos a apoiar", afiançou.

O FC Porto divulgou nas redes sociais imagens de um momento de confraternização entre o antigo lateral e Conceição.