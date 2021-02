A comitiva do Braga seguiu viagem para a capital italiana esta quarta-feira de manhã, véspera do jogo com a Roma, marcado para as 20h00 de quinta-feira e referente à segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Veja as imagens de jogadores, treinador, presidente e staff arsenalista no Aeroporto de Pedras Rubras.

Na primeira mão, o Braga perdeu por 2-0 em casa.