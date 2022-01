Rui Costa orgulhoso com exposição sobre o Benfica: veja as imagens

Rui Costa marcou esta sexta-feira presença na inauguração da exposição "Benfica - O lugar que somos", iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Benfica, em colaboração com o Museu Cosme Damião. A exposição, patente no Palácio Baldaya até 20 de março, tem como principal tema, a relação do Benfica com a freguesia, sublinhando a influência do clube no desenvolvimento do território e na construção da sua identidade.

Para além do dirigente máximo dos encarnados, marcaram presença no evento quatro antigas glórias do emblema encarnado: Rui Águas, Shéu Han, Nené e Vítor Martins e o cantor Paulo Gonzo.

Rui Costa, que recusou falar sobre os temas da atualidade benfiquista, desafiado pelo Presidente da Junta, Ricardo Marques, a comentar o evento, revelou-se orgulhoso. "Tudo o que fazemos orgulha de forma emblemática todos os benfiquistas."