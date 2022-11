A jovem Nini e o voluntário Alberto Nogueira do Projeto Resistentes passaram pela Cidade do Futebol. Cristiano Ronaldo e Pepe receberam as estrelas comemorativas do 10º aniversário do projeto, depois de estarem ligados desde o início. Fundação Make-a-Wish, Terra dos Sonhos e ala pediátrica do IPO Porto também envolvidas.