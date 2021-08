A seleção portuguesa de futebol iniciou esta segunda-feira a preparação para a dupla jornada de qualificação do Mundial'2022, frente a República da Irlanda e Azerbaijão, com apenas 16 dos 25 convocados pelo selecionador Fernando Santos. Portugal recebe a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Catar, num particular agendado para 04 de setembro, em Debrecen, na Hungria.