Ronaldo decidiu, bateu recorde e ficou com a bola

Cristiano Ronaldo, aqui ao lado de Fernando Gomes, presidente da FPF, isolou-se como melhor marcador mundial de golos por seleções, ao chegar aos 111 com um bis contra a Irlanda, no apuramento para o Mundial'2022, em Faro.

No Estádio Algarve, perante a assistência de 7 865 espetadores, o astro fez, de cabeça, o golo do empate, aos 89 minutos, após os irlandeses se terem adiantado, o seu 110.º pela seleção, ultrapassando os 109 do iraniano Ali Daei, que tinha igualado durante o Euro2020, antes de consumar a reviravolta no jogo da quarta jornada do grupo A, aos 90+6.