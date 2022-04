Cristiano Ronaldo regressou esta quinta-feira aos treinos no Manchester United, dias depois da morte do filho bebé durante o parto. As imagens foram partilhadas pelo clube.

