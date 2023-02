O River Plate recebeu o Argentinos Juniors numa partida especial, que marcou a estreia do novo Monumental. O recinto do River foi remodelado e passou a ser o maior estádio da América do Sul. E logo na estreia, com 83 198 espectadores, terão passado o máximo permitido para a partida, estando sob investigação pelas autoridades o excesso de público.