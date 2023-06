Riquelme vestiu a camisola de Maradona na despedida. Veja as melhores imagens

Román Riquelme finalmente teve o seu jogo de despedida do futebol, oito anos após ter pendurado as botas. Na Bombonera, Riquelme teve convidados de luxo como Messi, Di María, Aimar, Bianchi, Pékerman, Scaloni, Basile, Lucho González, entre muitos outros. Riquelme vestiu a camisola dez de Maradona num dos momentos da noite. No balneário, o ex-Benfica Aimar, lenda do River Plate, tomou banho de chuteiras para não usar os chinelos do rival Boca Juniors.

El Último ⚽️ pic.twitter.com/QcIJL5a0WO - Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 26, 2023

Un momento mágico ✨ pic.twitter.com/LHzw3EzsIT - Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 26, 2023

Para toda la vida pic.twitter.com/E60RxkexEZ - Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 25, 2023

Inolvidable tenerte en nuestra casa



, pic.twitter.com/AWqssRWNcW - Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 26, 2023

"Hoy me ducho con botines".



Pablito Aimar. pic.twitter.com/aBRs8wFFVz - Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 25, 2023

O golo de Messi:

Messi meteu um hat-trick na despedida do Maxi Rodríguez ontem e hoje faz seu primeiro no jogo festivo de Riquelme.



4 golaços. Ele não sabe brincar... pic.twitter.com/PxEduuFVKA - Tiro de Canto (@tirodicanto) June 25, 2023

O golo de Riquelme:

Lo que esperaba toda La Bombonera, el gol de Juan Román Riquelme en su despedida. pic.twitter.com/6rCZSrfrsZ - VarskySports (@VarskySports) June 25, 2023

O golo de Lucho:

Ver um ídolo do Athletico marcar na despedida do RIQUELME e abraçar o MESSI na comemoração é de um tamanho imensurável.



Completamente responsável pelo que vivemos hoje.pic.twitter.com/9RZSd9DykH - Vincenzo Dalicani (@Vincenzo_dali) June 26, 2023

A homenagem de Riquelme a Maradona e Messi:

Boca Juniors legend Juan Roman Riquelme paid homage to Diego Maradona and Lionel Messi in his testimonial speech pic.twitter.com/0gOZtmPrWG - GOAL (@goal) June 26, 2023