Jornal inglês "Mirror" adianta que a chegada de Erik ten Hag ao comando técnico do Manchester United, oficializada esta quinta-feira, irá significar uma revolução no plantel, com 12 jogadores na porta de saída. Alguns deles, refira-se, estão em final de contrato. Confira a galeria acima.

