A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta segunda-feira, as imagens dos equipamentos que a Seleção feminina de Portugal vai utilizar no Mundial'2023. São os primeiros equipamentos dedicados exclusivamente para as internacionais portuguesas.

Veja nas fotografias acima o equipamento principal, alernativo e de treino.

A Seleção irá estrear os novos equipamentos nos jogos de preparação para o Mundial no Estádio Dom Afonso Henriques, frente ao Japão a 7 de Abril, seguindo-se o jogo com o País de Gales a 11 de Abril, ambos com início às 17h30.