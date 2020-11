No dia seguinte ao regresso de Cristiano Ronaldo à competição, depois de superar a infeção com covid-19, a imprensa italiana fez grande eco do "bis" do astro português, que conduziu a Juventus à goleada sobre a Spezia.

Contudo, as honras de primeira página são divididas: além do CR7, houve outro veterano a brilhar. Ibrahimovic apontou um golo acrobático no triunfo do Milan e os jornais escrevem: "Os infinitos", "Pé de Deus" ou... "O regresso do marciano". Ora espreite.