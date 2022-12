Marrocos venceu esta quinta-feira por 2-1 o Canadá, em jogo da terceira jornada do Grupo F do Mundial'2022, apurando-se pela segunda vez na sua história para os oitavos de final do torneio.

Após o apito final, os jogadores marroquinos entraram em delírio e tentaram erguer o selecionador Walid Regragui, que inicialmente recusou, mas acabou por aceder ao pedido.