Livre de compromissos depois de ter terminado a ligação ao Wolverhampton, João Moutinho está no mercado à procura de um clube para continuar a carreira e, ao que O JOGO apurou, nos últimos dias manteve contactos com elementos da estrutura do ​​​​​​​FC Porto.

Pelos dragões, o médio internacional português, de 36 anos, conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, três Supertaças e uma Liga Europa.