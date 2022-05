O Real Madrid apresentou esta segunda-feira a camisola principal para 2022/23. "Este equipamento é uma homenagem à história do clube", começa por explicar o emblema merengue.

"Trata-se de um design clássico com toques modernos, em que à tradicional cor branca se junta o roxo nos detalhes da gola e nas três riscas da Adidas nos ombros. Além disso, o tributo e a lenda do clube também estão presentes no interior da gola abotoada com um logótipo que comemora os 120 anos do Real Madrid. Outro pormenor é o símbolo em branco por toda a camisola", pode ler-se no site do clube.