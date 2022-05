O Rali de Portugal 2022 já está na estrada. Na manhã desta terça-feira, as especiais de Lousã, Góis e Arganil foram as primeiras a receber os habituais reconhecimentos. Prova decorre entre 19 e 22 de maio. Confira as imagens com pilotos como Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Armindo Araújo, ou a navegadora Inês Ponte, entre outros.