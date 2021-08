Jorge Jesus vai contar com um novo jogador para as alas ofensivas. Como O JOGO noticiou sábado na edição online, o Benfica chegou a acordo com o Marselha para a cedência, por empréstimo, de Nemanja Radonjic, extremo sérvio que chegou à noite a Lisboa e deve ser oficializado nas próximas horas, depois de cumpridas as habituais formalidades médicas e contratuais.