O FC Porto continua a preparar a deslocação ao reduto do rival Sporting, agendada para as 20h30 de sábado e, esta terça-feira, contou com novidades no treino: João Mário, Fábio Vieira, Vitinha e Francisco Conceição regressaram ao Olival depois de terem ajudado a Seleção de sub-21 a bater a Bielorrússia, por 1-0. O golo até foi marcado por Fábio, de grande penalidade. Veja as imagens divulgadas pelos dragões nas redes sociais.