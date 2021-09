Plantel do Chaves fez treino militar: veja as melhores imagens

Vítor Campelos levou na terça-feira as suas "tropas" ao quartel. Paredes meias com o Estádio Municipal, o Regimento de Infantaria 19, unidade militar sediada em Chaves, contou com a presença do plantel flaviense, que fez um treino especial em conjunto com os militares, sob a orientação do treinador flaviense e do comandante do regimento, coronel Jorge Torres.

O treino, elaborado pelos militares, serviu para fortalecer os laços entre as tropas e a comunidade desportiva local, tendo decorrido com agrado e colaboração de todos, apesar da forte chuva que se fez sentir na região.