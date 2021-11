Vários jogadores do plantel do Benfica recorreram às redes socais para manifestar o apoio a Lucas Veríssimo, que se lesionou com gravidade este domingo.

Recorde-se que o Benfica forneceu esta segunda-feira mais detalhes sobre a lesão sofrida por Lucas Veríssimo frente ao Braga, confirmando que o central não voltará aos relvados na atual época. O defesa sofreu um "entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar."