Os três internacionais portugueses Pepe, Otávio e Diogo Costa, que regressaram no domingo do Catar, depois da participação no Mundial'2022, do qual Portugal foi eliminado no sábado, por Marrocos (0-1), nos quartos de final da competição, estão de volta ao Olival.

A tripla já esteve esta segunda-feira no centro de treinos do FC Porto e o clube fez questão de assinalar o momento nas redes sociais.