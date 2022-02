Roman Yaremchuk, avançado ucraniano do Benfica, entrou aos 61 minutos do jogo diante do V. Guimarães (3-0), no Estádio da Luz, e foi aplaudido por todos os presentes, num momento que deixou o futebolista em lágrimas. A homenagem correu o mundo.

