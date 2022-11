Numa altura em que não são ainda conhecidas as convocatórias de Equador e México (Diego Lainez, do Braga, pode ser chamado), confira os jogadores do campeonato português com lugar garantido no Mundial do Catar, que começa no dia 20 de novembro.

Leia também Mundial 2022 Otávio e Eustáquio embalaram para o sonho e chegam ao Mundial no melhor momento Otávio e Eustáquio rumam ao Mundial do Catar em topo de forma, depois de vários jogos a renderem golos. O camisola 25 somou cinco assistências nos últimos seis encontros, enquanto Stephen, convocado ontem pelo Canadá, teve uma sequência impressionante depois da expulsão com o Benfica.