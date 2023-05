Oliveira "esmaga" nas redes sociais, Almeida a crescer: os portugueses mais populares

O mais popular entre os atletas portugueses continua a ser Miguel Oliveira, o piloto de MotoGP que possui 1,72 milhões de seguidores, repartidos por quatro redes sociais. Embora longe dos muitos milhões dos jogadores da Seleção Nacional de futebol - e ainda mais de Cristiano Ronaldo, líder mundial nas redes sociais -, o piloto da RNF Aprilia supera em muito os atletas mais famosos de todas as restantes modalidades e demonstra a atenção que dá às redes ao ter 81 mil seguidores no TikTok, plataforma por explorar pela maioria.

Há um atleta português que já se compara a muitos futebolistas (excetuando as estrelas da Seleção Nacional) nas redes sociais. Miguel Oliveira é um fenómeno sem paralelo nas restantes modalidades.

Há dois anos, em plena pandemia, O JOGO fez este mesmo estudo e Oliveira já era o número um, com 1,35 milhões. Era o dobro de Nelson Évora, Patrícia Mamona e Rui Costa, os atletas nacionais mais populares da última década. Agora, essa distância passou a ser mais do triplo. O que não impede a saltadora, mulher mais popular do desporto português, de receber cada vez mais ofertas publicitárias, pois o seu valor de mercado já é comparável ao de estrelas televisivas.

Miguel Oliveira tem o triplo dos seguidores de Patrícia Mamona, segunda na lista da fama. João Almeida melhorou com o Giro, mas é oitavo

João Almeida, o mais falado nas últimas três semanas, ao conseguir um histórico terceiro lugar na Volta a Itália, conquistou com esse feito mais 19 mil seguidores, quase todos no Instagram. Agora com um total de 254 mil, o corredor ainda peca pela pouca atenção dedicada às redes sociais. A sua popularidade poderia valer muito mais, como o provou Rui Costa ao atingir os 420 mil seguidores só no Facebook que lhe roubaram.

As modalidades coletivas continuam sem conferir uma projeção à dimensão das individuais, como se comprova com Neemias Queta. O atleta mais bem pago fora do futebol - salário de 1,5 milhões de dólares anuais na NBA - só possui 172 mil seguidores, repartidos entre Instagram e Twitter, aos quais não dedica muito tempo. Mas os melhores exemplos deste alheamento chegam de dois dos medalhados olímpicos, Pedro Pichardo e Jorge Fonseca, ambos a rondar os 100 mil fãs e com publicações esporádicas. Além do contraste com Mamona, estão distantes de Fernando Pimenta, atleta de modalidade pouco reconhecida, mas que interage diariamente com quem o segue.