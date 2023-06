O último adeus ao icónico Manuel do Laço. Veja as imagens

Com uma grande demonstração de carinho da família boavisteira, o carismático Manuel do Laço teve esta quarta-feira a sua despedida, tendo as exéquias fúnebres seguido da Igreja do Santíssimo Sacramento para o cemitério de Agramonte, no Porto.

Entre as várias presenças que se somaram no adeus a Manuel do Laço, um dos adeptos mais respeitados no futebol português, falecido aos 89 anos, destaque para Valentim Loureiro, Álvaro Braga Júnior e Manuel Maio, antigos homens fortes das panteras, bem como Adelina Trindade Guedes e Fary, administradores em exercício.