A seleção portuguesa de futebol começou esta terça-feira a preparar o duelo de sábado com a Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Euro2024, num treino em que Roberto Martínez contou com os 26 convocados. Portugal recebe os bósnios no Estádio da Luz, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, à mesma hora.

