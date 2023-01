Roberto Martínez foi anunciado esta segunda-feira como o novo selecionador de Portugal, sucedendo no cargo a Fernando Santos.

Após a apresentação na Cidade do Futebol, o técnico espanhol conheceu os cantos à sua nova casa, sempre acompanhado por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Veja as imagens do primeiro dia do novo selecionador nacional.