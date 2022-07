O preço do Rolls-Royce e a frase de Abel: negócio Veron gera revolta entre adeptos do Palmeiras

A iminente transferência de Gabriel Veron para o FC Porto deixou os adeptos do Palmeiras descontentes com o valor do negócio. As redes sociais relevou-se o palco por excelência para muitos darem conta da frustração com a saída do jovem de 19 anos. E até um frase de Abel Ferreira é recordada...

