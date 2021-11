No dia em que o Braga apresentou o vídeo que mostra como seria um novo Estádio 1º de Maio - um investimento de 60 milhões de euros -, recordamos que fazem a história do recinto minhoto, palco da história do Braga, de episódios da Seleção Nacional, de futebol feminino e tantas outras modalidades, com destaque para o atletismo.