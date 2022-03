Benfica divulgou imagens do treino desta sexta-feira, o último antes do jogo com o Vizela, com início às 20h15 de sexta-feira.

