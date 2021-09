Atlético de Madrid e FC Porto empataram, 0-0, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas o jogo ficou marcado pelo lance de golo anulado a Mehdi Taremi, aos 80 minutos.

O árbitro escutou as indicações do VAR e considerou que houve toque com a mão do avançado iraniano, invalidando aquele que seria o 1-0 para os dragões.

A Imprensa internacional não passou ao lado da decisão e a ESPN até falou em... "blooper". Ora veja.