O portal especializado "FootyHeadlines" divulgou imagens daquela que será a quarta camisola apresentada pelo Inter na presente temporada.

O novo equipamento já conta com o renovado emblema do clube de Milão, junta vários designs do passado "nerazzurri" e ainda tem o patrocínio da Pirelli, uma parceria histórica que vai terminar ainda em 2021.

As imagens da suposta camisola não têm agradado aos adeptos do Inter, que, nas redes sociais, manifestam alguma incredulidade com o padrão... ousado.