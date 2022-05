Novas caras no treino do Benfica e porta aberta a estreias em Paços de Ferreira

O desempenho do Benfica na Youth League, com o triunfo na final frente ao Salzburgo, levou Nélson Veríssimo a premiar algumas figuras dessa equipa com uma chamada à lista de convocados para a deslocação de sexta-feira a casa do Paços de Ferreira.

A convocatória ainda não está finalizada, mas na segunda-feira estiveram no treino António Silva, Martim Neto, Diego Moreira e Henrique Araújo, todos eles desse conjunto encarnado que fez a festa europeia em Nyon. Mas um quinteto da equipa B das águias esteve também na sessão, como aconteceu com Fábio Baptista, Sandro Cruz, Luís Lopes (Duk), Úmaro Embaló e Tiago Gouveia. Também neste caso poderá haver jogadores premiados com a ida à capital do Móvel, encontro que, com o terceiro lugar já garantido, não tem qualquer influência na classificação final do Benfica na Liga Bwin. Esta terça-feira estiveram Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Sandro Cruz e Martim Neto, da equipa B, bem como Rodrigo Pinho (a recuperar de uma lesão num joelho).

De entre estes nove elementos, Sandro Cruz, Tiago Gouveia e Henrique Araújo já alinharam pela equipa principal, pelo que são seis os que poderão ainda ser brindados com a estreia. Neste jogo, o Benfica não pode contar com Weigl, Everton, Rafa, Gonçalo Ramos, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho.