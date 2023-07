A equipa do Sporting já se encontra em Lagos, no Algarve, onde irá cumprir um habitual estágio de pré-época que vai durar 12 dias e incluir dois jogos de preparação, frente aos belgas do Genk (dia 19) e aos espanhóis da Real Sociedad (dia 25), ambos no Estádio do Algarve.

