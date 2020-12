De Pedro Proença a Fernando Santos, passando por vários técnicos, foram muitas as figuras do futebol nacional que, esta quinta-feira, prestaram uma derradeira homenagem a Vítor Oliveira, treinador de 67 anos que faleceu no passado sábado, após sofrer uma indisposição enquanto caminhava na zona de Matosinhos.

Veja as imagens do velório e do funeral de Oliveira.